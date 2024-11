Vigili del fuoco e futuro: "Tre progetti da chiudere"

Ci sono tre progetti – fra i tanti impegni che comunque dovrà affrontare – sui quali sta lavorando per arrivare al più presto al taglio del nastro. Uno è quello del distaccamento nautico ad Ansedonia; un altro è l’acquisizione dello stabile all’Isola del Giglio che dovrà diventare la sede del personale del Corpo, il terzo è la definizione del regolamento di gestione della palestra che è stata completamente risistemata (e dotata di impianto fotovoltaico) e che potrà quindi tornare ad ospitare atleti di varie discipline (volley, basket, judo e tutto ciò che comunque può svolgersi all’interno di una palestra).

L’ingegner Roberto Bonfiglio, nuovo comandante provinciale dei Vigili del fuoco, ha già le idee molto chiare. Forse è avvantaggiato dal fatto che la realtà maremmana la conosceva comunque bene, avendo prestato servizio a Grosseto dal 2011 al 2020 (dal 2016 anche con i gradi di vice comandante), ma di certo non ha fatto passare molto tempo prima di mettere in fila un cronoprogramma tutt’altro che approssimativo.

"Sono rientrato a Grosseto dopo quattro anni trascorsi in due altre realtà come comandante – dice Bonfiglio – e adesso avremo la possibilità di portare a termine progetti il cui iter era iniziato quando ero qui. E questo dà molta soddisfazione. Primo fra tutti l’acquisto della sede del Giglio, per il quale stiamo aspettando di definire alcuni atti ma che ritengo sia possibile chiudere entro la fine dell’anno. Poi stiamo lavorando anche alla procedura per dare in gestione la palestra che, finalmente, tornerà ad essere utilizzata".

E fra un progetto e l’altro c’è anche il tempo di ricordare alcune semplici regole da rispettare da parte dei cittadini per ridurre i rischi di incendio. E siccome ci stiamo avvicinando al Natale l’invito è quello di prestare attenzione soprattutto ad una cosa: "Il consiglio – dice il comandante – è di prestare attenzione alle luci che tradizionalmente venogno usate per gli addobbi. Per evitare rischi di incendio è necessario evitare di sovraccaricare le prese con l’utilizzo, ad esempio, di molte spine nelle ciabatte".

Intanto, però, l’attenzione è rivolta anche alla preparazione delle celebrazioni della patrona Santa Barbare in programma mercoledì 4 dicembre. Per Bonfiglio sarà la prima uscita pubblica ufficiale nei panni di comandante in Maremma.