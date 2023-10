Videosorveglianza. Ecco 12 telecamere

Sono in arrivo dodici nuove telecamere. Il comune guidato dal sindaco Federico Balocchi potenzia il sistema di videosorveglianza grazie a un investimento complessivo di 21mila euro, di cui quasi 15mila finanziati dal contributo regionale e 6mila a carico del Comune. "Si tratta di una importante integrazione sull’esistente: – spiega il sindaco Federico Balocchi – l’impianto di videosorveglianza di Santa Fiora ad oggi è infatti costituito dalle telecamere di contesto, alle quali abbiamo voluto affiancare nuove telecamere di lettura delle targhe, che saranno posizionate nei punti di ingresso e uscita delle principali vie di accesso al capoluogo e alle frazioni". L’Amiata non è esente dai problemi legati alla sicurezza urbana per questo l’Amministrazionenegli anni ha investito ingenti risorse per dotare il Comune di un sistema di videosorveglianza efficace ed efficiente.