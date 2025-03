"Vicini di casa" un po’ particolari

Nuovo spettacolo da tutto esaurito oggi al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica dove arrivano Amanda Sandrelli e Gigio Alberti che portano in scena "Vicini di casa". Accanto a loro ci saranno gli attori Alessandra Acciai, Alberto Giusta.

Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Lui avrebbe voluto fare il musicista, ma si è dovuto accontentare dell’insegnamento. Lei avrebbe voluto un altro figlio ma ha dovuto accettare la resistenza di lui e cerca conforto nei manuali di auto aiuto. A scardinare questa apparente stabilità ci pensano Laura e Toni, i vicini di casa, che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. Anna e Giulio sanno poche cose sul loro conto: sono stati cortesi durante i lavori di ristrutturazione, aprono educatamente la porta dell’ascensore per farli passare e... fanno di continuo l’amore, rumorosamente. Giulio li considera incivili, Anna ha il coraggio di ammettere che, in fondo, invidia la loro vivace vita erotica.

Prima dello spettacolo, alle 19.20, è in programma il consueto incontro gratuito con la compagnia condotto da Lucia Stanziani. Sarà anche possibile partecipare alla cena a teatro, gustando il menu preparato dallo chef Giovanni Peggi del ristorante Marula (informazioni allo 0566 52012).