"Viaggio d'arte a Orbetello: Mostra nella Galleria Orler con Patella, Ravizzotti e Mosto"

Tre grandi artisti a confronto sul tema del "Viaggio". È questo il titolo della mostra allestita nella Galleria Orler di Orbetello che resterà visitabile fino al 30 settembre. Esposte le opere le opere di tre grandi artisti a confronto.

Mario Patella, Giuseppe Ravizzotti e Stefano Mosto si troveranno infatti a raccontare questo particolare tema, il viaggio appunto, rappresentato in tutte le sue infinite sfumature, dall’avventura intesa come scoperta di terre e luoghi lontani, al viaggio interiore nella profondità dell’anima, fino ad arrivare al viaggio inteso come fuga da una grama esistenza.

Emanuela Orler e Angela Malacarni aspettano tutti gli appassionati di arte, numerosi come sempre, nellla bellissima galleria di Corso Italia, per accompagnarli ancora una volta, attraverso le opere di Mario Patella, Giuseppe Ravizzotti e Stefano Mosto, in un viaggio indimenticabile nell’immenso Universo dell’Arte che conta.

M.C.