Viabilità in montagna. Strada del Cipressino: "Passaggio strategico"

Sul passaggio della strada del Cipressino, da provinciale a regionale esulta anche Asea (Associazione per lo Sviluppo Economico del Monte Amiata).

"Bene fanno i sindaci del versante grossetano dell’Amiata ad esultare per il passaggio della strada del Cipressino, da provinciale a regionale – dicono da Asea –. E’ un risultato storico, di quelli che si ricordano. Non è esagerato parlare di svolta epocale, perché l’Amiata, almeno quella grossetana, non sarà mai più un’isola".

Asea ne è convinta: questo passaggio di competenze garantirà all’importante arteria una quantità di risorse economiche delle quali non ha mai beneficiato prima. "Bravi dunque – prosegue – agli amministratori dell’Amiata, a chi ci ha creduto, a chi ci ha lavorato senza perdere la speranza. E grazie alla Regione Toscana che stavolta ha cambiato prospettiva, ed ha adottato quella locale, di un territorio ai confini. Speriamo che l’insistenza con la quale Asea, in questi anni si è fatta portavoce del messaggio che chiedeva interventi sulla (ex!) Sp 64, sia servito a far coraggio ai sindaci, mentre peroravano la causa in Regione".

Asea guarda all’Amiata come a un territorio unico ecco perché quando si parla di viabilità plaude alla svolta del Cipressino e guarda con attenzione agli sviluppi della Ss2 Cassia che invece si trova a valle del versante senese dell’Amiata.

"Anche sulla Cassia –proseguono da Asea – il passaggio da Provincia ad Anas, ha portato importanti investimenti sulla tratta". L’attenzione dell’associazione amiatina è rivolta all’intervento di messa in sicurezza della galleria "Le Chiavi", che collega la Valdorcia con la Val di Paglia, "Si rincorrono voci su problematiche della ditta affidataria dei lavori – dice Asea –. I lavori che dovevano durare 12 mesi secondo Anas, rischiano molto probabilmente di slittare a data da destinarsi. Nel frattempo la strada è chiusa al transito. Il traffico deviato verso Radicofani. Importanti aziende della zona industriale della Val di Paglia stanno soffrendo la chiusura dell’arteria. Con costi di trasporto aumentati a dismisura".

La posizione di Asea si sposa con quella di Cna Siena-Grosseto. Una rapida risoluzione delle vicende contrattuali con la ditta o riapertura immediata della galleria.

Nicola Ciuffoletti