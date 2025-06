Le scelte del Comune. Impianti sportivi. Via alla ’rivoluzione’

Estate di cambiamenti epocali per i due impianti calcistici dell’Argentario. A Porto Santo Stefano partiranno a breve i lavori per la realizzazione del manto in erba sintetica e la sostituzione della recinzione, mentre a Porto Ercole il campo sportivo viene adesso affidato in gestione all’azienda speciale del Comune Argentario Mobilità e Ambiente. Che a sua volta provvederà poi, tramite procedure ad evidenza pubblica, a garantire l’utilizzo della struttura a una pluralità di soggetti che ne faranno richiesta. Questo in base alle varie esigente e interessi compatibilmente con quelli degli altri soggetti, "con prevalente attenzione e priorità alle iniziative sportive, culturali e musicali organizzate dal Comune di Monte Argentario".

Per l’impianto di Posto S.Stefano, intanto, è stata individuata tramite gara la ditta che procederà ai lavori – la Tipiesse Spa con sede a Villa D’Adda in provincia di Bergamo, al costo di oltre 600mila euro – che avranno una durata di circa 90 giorni. Le operazioni dovrebbero iniziare a luglio: di conseguenza, l’Argentario calcio potrebbe iniziare l’attività 2025/26 a Porto Ercole, per poi tornare a Porto Santo Stefano su un verde e nuovissimo terreno in erba sintetica di ultima generazione al posto della famigerata ’pozzolana’.

Per quanto riguarda il campo sportivo di Porto Ercole, "era il 2021 quando con Giovanni Nieto insieme ad un nutruito gruppo di portercolesi stavamo cercando di rifondare la squadra di calcio del Porto Ercole – sottolinea l’assessore Silvano Scotto –. Il campo nel frattempo era stato assegnato ad un’altra società di un comune limitrofo. Nel richiedere l’utilizzo del campo ci siamo sentiti come ospiti a casa nostra e decidemmo di fermare il progetto. Finalmente, dopo 4 anni e una profonda riqualificazione da parte della nostra amministrazione, la struttura verrà gestita dall’Ama, restituendola così al pubblico utilizzo e garantendone la fruibilità a tutti i richiedenti".

Andrea Capitani