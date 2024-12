Viabilità e sicurezza. Sottopassi, via ai progetti

FOLLONICA

Avviato il progetto di messa in sicurezza dei sottopassi cittadini a partire da quelli di via Leopardi e di via Massetana.

Massimo impegno su una questione che sta a cuore alla città e all’amministrazione comunale per garantire la sicurezza della viabilità nei giorni di emergenza, rendere Follonica percorribile e limitare i disagi anche con il maltempo.

All’argomento si sta dedicando il consigliere comunale Sandro Marrini, che si occupa di Infrastrutture verdi, Gestione delle acque di pioggia e depuratore.

"Dopo anni di attese interminabili – dicono il sindaco Matteo Buoncristiani e il consigliere comunale Sandro Marrini – iniziamo tempestivamente un percorso che richiederà un po’ di pazienza ma, grazie a un cambiamento di approccio e già dopo i primi interventi, migliorerà notevolmente la situazione".

È stato infatti presentato al primo cittadino, alla giunta e al consigliere delegato Sandro Marrini lo studio di fattibilità con l’individuazione degli interventi di breve e medio termine.

Lo studio, redatto dall’ingegner Bavecchi e dal geologo Vivarelli, inquadra le opere necessarie per la sicurezza idraulica dei sottopassi, calibrato su eventi duecentennali e sugli eventi eccezionali del 2018 e 2023.

Verranno integrati i sistemi di smaltimento acque meteoriche, intercettati i flussi in entrata, create nuove vasche di accumulo dove far convogliare le acque intercettate ed infine verranno predisposti ulteriori e più efficaci sistemi meccanici di svuotamento.

"L’Amministrazione ha calendarizzato il primo intervento su via Leopardi per il 2025 – conclude Buoncristiani –. Ringrazio il consigliere Marrini per l’ottimo lavoro svolto in una materia così importante".