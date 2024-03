Via libera dalla Giunta: soldi a favore degli Istituti superiori

Il tema dell’orientamento al lavoro e alle professioni è una competenza specifica delle Camere di commercio, prevista dalla legge di Riforma del sistema camerale. La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno si impegna da anni in progetti ed iniziative, che possano facilitare il passaggio dei ragazzi dalla scuola al mondo del lavoro, promuovendo e supportando scelte sempre più consapevoli da parte degli studenti. Una decisione, quella dell’ente camerale, che va nella direzione importante: ovvero quella di trovare un posto di lavoro ai ragazzi che escono dalle scuole in questo momento di grande difficoltà. Il nuovo bando 2024 della Cciaa Maremma e Tirreno, rivolto agli Istituti secondari di secondo grado delle province di Livorno e Grosseto, si pone come obiettivo quello di incentivare iniziative che possano favorire lo sviluppo della cultura e delle attitudini del fare impresa e l’acquisizione da parte degli studenti di competenze imprenditive ed imprenditoriali, oltre a sostenere attività di sensibilizzazione ed informazione sulle caratteristiche e opportunità relative ai percorsi d’Istruzione Tecnologica Superiore (Its Academy) della Regione Toscana. Nello specifico il bando prevede l’erogazione di "voucher" agli Istituti superiori per la progettazione e realizzazione: 2500 euro per "Percorsi per la diffusione della cultura di impresa e lo sviluppo di competenze imprenditive"; mille euro per "Altre iniziative per la diffusione della cultura di impresa" e 700 euro per "Iniziative per la promozione dell’offerta terziaria dell’Istruzione Tecnologica Superiore (Its Academy)".