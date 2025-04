Via della Repubblica, ci siamo: "Lavori praticamente ultimati. Più tempo per adeguare i gazebo"

FOLLONICA "É passato oltre un anno e mezzo da quando nell’agosto del 2023 la segreteria comunale del Pd follonichese millantava l’improbabile realizzazione della riqualificazione di Senzuno a causa delle manovre economiche del governo nazionale". A dirlo è Iacopo Ricceri, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale. "Finalmente, però – prosegue Ricceri – fondi del Pnrr sono arrivati, l’opera come da programma vedrà tra pochissimi giorni l’ultimazione nel primo tratto. È vero che l’inverno per le attività commerciali che gravitano nella zona è stato lungo e duro, ma gli ultimi provvedimenti adottati da parte del sindaco Matteo Buoncristiani e dal vicesindaco Danilo Baietti, mirati a ridimensionare i costi del suolo pubblico per l’installazione delle strutture mobili e dei gazebo, fanno ben sperare". "Come Fratelli d’Italia – commenta il capogruppo in consiglio comunale - siamo vicini a tutte le attività economiche che hanno sofferto e al tempo stesso ci teniamo a fare una considerazione – tra l’altro già anticipata alla squadra di governo cittadina - per venire incontro ulteriormente alle loro necessità. Infatti, si potrebbe ipotizzare di posticipare i termini ultimi per la realizzazione di nuovi gazebo antistanti le attività commerciali della zona, così da non gravare ulteriormente nelle tasche dei negozianti, così da permettere ai senzunesi di poter respirare meglio, dopo due stagioni in cui i necessari lavori di riqualificazione della zona hanno creato alcuni disagi". "La giunta Buoncristiani sta già facendo il possibile per individuare tutti quei provvedimenti necessari per il sostegno del tessuto commerciale. Siamo più che certi che la strada intrapresa sia quella giusta".