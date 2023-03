Via Almirante Chi dice sì, chi dice no Ma c’è anche il partito degli indifferenti

di Steven Santamaria

Sta facendo rumore la decisione dell’Amministrazione comunale di intitolare una via a Giorgio Almirante, storico segretario dell’Msi, ma anche funzionario del regime fascista durante la Rsi. L’opposizione ha già manifestato la sua disapprovazione criticando apertamente il gesto. Ma cosa ne pensano i cittadini di questa decisione? In generale, non si respira aria di tensione fra la gente comune. "Sinceramente non me ne importante niente – dice Edoardo Petrangeli –. Nel 2023 ci sono cose nettamente più importanti di un dibattito totalmente inutile riguardante il nome di una via. Ancora oggi litigano per certe cose. Ciò che è passato ormai rimane tale".

"Io sono contrario – dice Maurizio Lolli –. È inammissibile. In generale la scelta delle varie intestazioni delle vie in questa città è abbastanza discutibile. Dipendesse da me, le numererei tutte come in America. Così da non provocare situazioni simili". "Ma io non ci vedo nulla di male – dice Vittoria Papa –. Io non sono di parte ma sono dell’idea del tutti o nessuno. Non trovo giusto, per un discorso di equità, che alcuni nomi o personaggi non vadano mai bene, mentre altri invece sì e che non vengano mai messi in discussione. Ancora oggi purtroppo si litiga per queste cose, quando ce ne sono altre molto più importanti, soprattutto a livello attuale".

"Io sono d’accordissimo – dice Andrea Bigazzi – Giorgio Almirante è stato un personaggio politico come tanti altri, una persona per bene e onesta, non capisco sinceramente dove sia il problema. Ci sono tante altre vie intestate a politici, magari di sinistra e nessuno dice niente. Poi da quel che ho capito, avrebbero l’intenzione di nominare una via anche a Berlinguer, quindi non capisco proprio le lamentele. O tutti o nessuno".