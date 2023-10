Via al progetto Argo, quando il cane è anche una cura per l’uomo

Arriva il progetto "Argo", unico in provincia di Grosseto. L’iniziativa è stata presentata alla sala consiliare del comune di Manciano e prevede attività di pet therapy alla residenza sanitaria assistenziale "La Cupolina" di Manciano. Il progetto è stato ideato e fortemente voluto dal Rotary Club di Pitigliano Sorano e Manciano con la collaborazione dall’associazione Dog4Life ETS le cui sedi operative si trovano in Veneto, Toscana e Lombardia. Il progetto si articola in 24 incontri di un’ora con due operatrici e cinque cani e prevede attività di Pet Therapy, unitamente a quella di rieducazione e riabilitazione dei pazienti, finalizzate al recupero di un maggior equilibrio psicofisico degli utenti, al rafforzamento delle risorse personali, alla costruzione di un legame affettivo e a migliorare l’espressione delle emozioni attraverso il raggiungimento di maggiori livelli di autonomia, indipendenza e benessere. "L’amministrazione comunale di Manciano – spiega il sindaco di Manciano Mirco Morini – ha sostenuto questo progetto innovativo che permette ai nostri pazienti di ritrovare un equilibrio interiore grazie all’aiuto degli animali". La missione principale dell’organizzazione Dog4life onlus è quella di promuovere gli interventi assistiti con gli animali (Iaa) e di preparare cani d’assistenza per persone diversamente abili. Pieno sostegno del progetto anche da parte di Daniela Vignali, assessore all’Ambiente del Comune di Manciano. "Crediamo fortemente in questo progetto. – afferma Gian Luigi Vannucci, presidente della commissione progetti del Rotary Club Pitigliano Manciano Sorano- Si tratta di una grande iniziativa, realizzata anche grazie alla partecipazione di Banca Tema, volta a fornire alla Rsa di Manciano un servizio unico nella nostra provincia e di sicuro impatto e benessere per i nostri anziani e per i loro familiari".