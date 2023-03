Verso le Amministrative Rumors per il dopo-Giuntini C’è anche Giacomo Termine

La politica massetana muove i primi passi verso le elezioni amministrative e anche se molte bocche sono cucite le prime indiscrezioni trapelano e lanciano ipotesi sul dopo Giuntini. In casa Pd lo scossone Schlein sembra, almeno apparentemente, non avere avuto grosse ricadute interne negli assetti ma sul fronte delle probabilità per le candidature, sembrano scendere l’indice che poneva la scelta di una donna come candidata alla guida del comune e si fa avanti un duello tra l’attuale vicesindaco Giovannetti, sponsorizzato da Giuntini e l’attuale sindaco di Monterotondo e segretario del Pd Giacomo Termine. La piazza mormora e le indiscrezioni sono forti anche perché lo stesso Termine avrebbe comprato casa a Massa legata forse al fatto che ci si voglia stabilire non solo per motivi di lavoro. La nascita dell’associazione Fare inserisce nel tessuto massetano un’altra novità anche se, come i dirigenti della stessa associazione hanno scritto sullo statuto, non è nata per competere elettoralmente ma per far risvegliare il dibattito sui problemi della città in termini di sviluppo e scelte. Nulla di ufficiale per le altre forze politiche anche se sempre dalla piazza arrivano notizie secondo le quali sembrano avviate prove di alleanze nel tentativo di presentare uno schieramento unitario. E le domande dei cittadini sono per il momento non soddisfate a partire dalla lista civica Massa Comune che ha avuto alle ultime elezioni un risultato importante ma che per il momento non si esprime. Silenzio anche dai "Repubblicani per la centralità". Il Pci prosegue nella sua azione di opposizione extraconsiliare e potrebbe essere l’unica certezza tra le forze politiche a correre ancora alle prossime amministrative per entrare in consiglio. Il puzzle si compone poi con i gruppi di Azione e Italia Viva che si sono stati recentemente costituiti. C’è poi una fetta di massetani che auspica o almeno spererebbe in un compattamento delle forze di centro sinistra come avvenuto a Gavorrano.