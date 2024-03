Verso il voto amministrativo. Rossi saluta, farà un’altra strada

A meno di tre mesi dalle elezioni comunali la maggioranza di Castel del Piano si spacca. Si chiude a metà marzo, e dopo quasi cinque anni non semplicissimi, il rapporto tra Renzo Rossi, assessore esterno all’Ambiente, alla Cultura, alle Attività produttive e responsabile amiatino di Italia Viva, e il sindaco Michele Bartalini. Il primo cittadino gli ha revocato le deleghe e Rossi saluta la giunta Bartalini. La decisione del primo cittadino è giunta dopo una serie di dichiarazioni di Rossi che si era detto intenzionato a formare una lista per le prossime amministrative.

Rossi lascia quindi la squadra, prima però ha voluto ricordare il suo operato. "E’ arrivato alla conclusione il mio incarico di assessore – dice –. Sono stati anni di grande impegno da parte mia per cercare di soddisfare le esigenze che i cittadini hanno sentito come loro e come appartenenti alla nostra comunità: comunità che mi ha accolto con fiducia e di quella ne ho fatto la mia stella polare per cercare di lavorare al meglio nella ricerca di soluzioni, obiettivi e progetti per la crescita collettiva. Non è stato un percorso facile, ma proprio per questo molto stimolante". Poi ricorda alcuni traguardi. "Ci sono alcuni risultati che mi danno il senso di quello che è stato raggiunto – dice –. Il primo dei quali è quello della difficilissima situazione da affrontare relativamente alla gestione dei rifiuti con l’applicazione del nuovo sistema di raccolta. C’erano due grandi problemi da risolvere: aumentare la raccolta differenziata e convincere tutti i cittadini dell’importanza di questo obiettivo. Dal dicembre 2020 ad oggi la differenziata è aumentata dal 23% raggiungendo la percentuale del 72%".

Il Comune, sempre nel settore ambiente, ha ricevuto premi dall’Ato rifiuti che si traducono in installazioni di telecamere in ogni postazione, convenzioni con sei Toscana, distribuzione gratuita dei sacchetti. Sul fronte culturaRossi ricorda la realizzare il museo multimediale sui Nasini. "Era un obiettivo che mi ero dato dall’inizio del mio mandato ed aver dato al paese un piccolo gioiello di tal fatta è stato il fiore all’occhiello che mi auguro qualcuno nella prossima amministrazione saprà innaffiare per farlo crescere sempre più e meglio".

Aver riaperto il Museo della vite e del vino di Montenero, aver fatto realizzare nuove pubblicazioni sui beni artistici di Castel del Piano, aver collaborato con l’Associazione Imberciadori nel dare risposte di offerta turistico culturale sono altri traguardi di cui Rossi ne va fiero.

Nicola Ciuffoletti