Verruzzi, un tris schiacciante: "Tanti progetti da portare avanti"

Nicola Verruzzi fa tris. Sarà ancora lui a guidare Montieri. "Aumentiamo in termini assoluti i voti di 5 anni fa, vinciamo in ogni paese del nostro comune a dimostrazione del buon lavoro portato avanti e della credibilità, unita al sostegno, di cui personalmente godo e godono le nostre idee ed i nostri progetti – ha detto Nicola Verruzzi. – A rinforzarne gli ormeggi ci ha pensato il voto di spregio fortemente radicato in questo comune. Una parte del Pd, sempre più esigua per la verità, che cinque anni fa animò una civica che a noi si contrappose e sulla quale credo che prima o poi una riflessione su scala provinciale e regionale il partito dovrà farla, e i soliti tragicomici personaggi che ad ogni tornata si schierano con chiunque indipendentemente dalla parte di campo pur di provare a contrastare noi".

Poi continua: "Ecco, ciò unito ai voti di appartenenza ha contribuito a formare il bacino della lista di destra che comunque è profondamente ed indiscutibilmente minoranza. Credo che abbiamo con noi il futuro di questo territorio: gli imprenditori più illuminati ed attivi, moltissimi giovani, molto del tessuto associativo, i nuovi arrivati, tanta gente che ha capito il valore del nostro lavoro e si è impegnata a proteggerlo". Otto i consiglieri di maggioranza eletti: con Verruzzi ci saranno Biagini, Lo Re, Antonelli, Martini, Radicchi, Maule, Minocci. In minoranza con Antinori anche Fabbri e Gamberucci. Queste le singole preferenze, lista "Continuiamo a guardare avanti": Massimo Biagini 48, Anna Lo Re 29, Alessandro Antonelli 16, Massimo Martini 20, Sandra Radicchi 16, Mattia Maule 11, Lucia Minocci 8, Alessio Tomaselli 2. Lista "Vivi Montieri": Maurizio Russo 14, Fabio Gamberucci 22, Elena Fabbri 24, Simona Botarelli 1, Francesco Tosoni 6.