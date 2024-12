"Vengo tra voi come amico e fratello"

"Lunedì scorso sono stato chiamato dal Nunzio per darmi la comunicazione ad essere pastore della diocesi di Grosseto e della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello. E ho dato la mia disponibilità come vescovo, amico, fratello". Queste le prime parole che il nuovo vescovo, Bernardino Giordano ha detto, in un video messaggio, ai fedeli delle due diocesi. "Vengo con animo disponibile e chiedo a voi l’apertura del cuore, di accogliermi e di camminare insieme. Al più presto avremo l’occasione di conoscerci". Il vescovo Giordano ha poi inviato una lettera alla comunità di fedeli delle due diocesi. "È con fiducia e con cuore aperto che mi presento a voi per la prima volta come pastore e guida delle due diocesi – ha detto –. Saluto con particolare affetto il nostro amato pastore Giovanni Roncari e lo ringraziamo per l’attento e generoso ministero pastorale e gli chiedo fin d’ora di accompagnarmi con la sua sapiente esperienza. Insieme con lui, saluto tutti i vescovi e arcivescovi della Conferenza episcopale toscana. ‘Eccomi’ è la parola che riecheggia nell’essere a servizio del Signore e che ora acquista un significato nell’essere in missione per vivere e annunciare Cristo Salvatore. Vengo con animo disponibile e vi chiedo di accogliermi e di camminare insieme come presbiteri, famiglie, religiosi e religiose nel riconoscere la viva presenza di Gesù nella nostra vita. Chiedo a tutti la vostra preghiera di intercessione perché il Signore possa accompagnarci, mentre ci affidiamo a Maria nel cammino che avremo occasione di intraprendere al più presto".