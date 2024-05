Vendevano hashish e coca. Due arresti a Follonica

Vendeva hashish in strada. Ma quando i carabinieri lo hanno fermato dentro al supermercato, gli hanno trovato in tasca anche alcune dosi di cocaina. Sono stati i carabinieri del Norm a notificare a un ragazzo marocchino di 24 anni, che abita a Follonica insieme ad un amico, un’ordinanza di custodia cautelare per spaccio. Quando è entrato nel market è scattato il blitz e la perquisizione: addosso aveva anche 5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato a scoprire altro. Nell’abitazione, dove c’era anche un altro uomo di origini magrebine di 37 anni, c’erano anche dosi di cocaina, hashish, alcune centinaia di euro e un bilancino di precisione. I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e non hanno risposto al giudice Cecilia Balsamo, che ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere. I legali dei due uomini hanno annunciato che presenteranno richiesta di riesame al Tribunale di Sorveglianza a Firenze.