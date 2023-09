Vende droga a 17enne. Ora l’obbligo di dimora

Quando è comparso di fronte al giudice ha negato di conoscere la diciassettenne alla quale aveva ceduto hashish in piazza Marconi, di fronte alla stazione ferroviaria. E soprattutto ha negato di aver mai chiesto sesso in cambio di droga. Il trentatreenne originario della Tunisia, si è trovato di fronte al Gip per l’udienza di convalida. L’uomo era stato fermato e successivamente arrestato dagli uomini delle volanti dopo che aveva ceduto una dose di hashish ad una minorenne, che si era allontanata di casa la settimana precedente. L’uomo ha anche assicurato di non conoscerla e soprattutto di non sapere che fosse una minorenne.

Durante l’udienza lo straniero ha anche negato di aver chiesto prestazioni sessuali in cambio delle dosi che vendeva. Il giudice del tribunale di Grosseto ha disposto l’obbligo di dimora: l’uomo non potrà lasciare la città in attesa del processo.