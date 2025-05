"Venator, prolungare i contratti di solidarietà"

"L’incontro sulla Venator, alla presenza dell’amministratore delegato Bryan Snell, si è svolto all’insegna della chiarezza, ma ha fatto emergere anche elementi di preoccupazione". E’ il commento dell’assessore regionale Leonardo Marras (nella foto) al termine dell’incontro che si è svolto a Roma, nella sede del Mimit, servito a fare il punto sulla vertenza aperta dalla crisi dell’industria di Scarlino. "Sicuramente ci è stata data la disponibilità a lavorare per la continuità produttiva, anche attraverso l’ipotesi di cedere il sito ad altri operatori, e comunicato il mandato alla società italiana di ricercare eventuali soggetti interessati – dice ancora Marras – ma a giugno scadono gli ammortizzatori sociali. Ed è necessario un intervento finanziario della capogruppo affinché sia possibile l’estensione del contratto di solidarietà fino alla fine di quest’anno, in modo tale che ci sia il tempo necessario per definire eventuali soluzioni che possano riguardare il destino sia dell’intero gruppo sia del sito italiano".

"Ci siamo riconvocati tra un mese proprio perché il presidio attraverso il governo continui e non si perda nemmeno una soluzione che consenta di vedere ripartire la produzione", conclude l’assessore Marras che ringrazia il ministero "per l’attenzione continua sulla vicenda, seguita tra l’altro sin da subito dall’unita di crisi della Regione".