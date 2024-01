Varco dell’Aurelia chiuso: riunione in Prefettura

Il prefetto Paola Berardino (nella foto) ha convocato per oggi alle 16 una riunione per trovare una soluzione ai disagi evidenziati dai cittadini residenti in località Casa Brancazzi, ad Albinia, in seguito alla chiusura del varco sulla statale Aurelia che – stando alle loro rimostranze – ha di fatto "isolato" il quartiere da ogni tipo di collegamento veloce. Una delegazione di cittadini era stata ascoltata dal prefetto lo scorso 14 dicembre e la riunione di oggi arriva dopo gli approndimenti effettuati successivamente. Intorno allo stesso tavolo ci saranno, oltre al prefetto, i rappresentanti del Comune di Orbetello, della Polizia stradale, dell’Anas, del Comando del 4° Stormo e dello Stato Maggiore dell’Aeronautica (in quanto detentrice del terreno demaniale dell’ex deposito militare dove i cittadini chiedono sia realizzata la strada di collegamento tra il quartiere e Albinia), di Difesa Servizi Spa e dell’associazione Casa Brancazzi.

Ma la chiusura degli incroci a raso solleva altre proteste, come quella di Gabriele Fusini, sindaco di Magliano. "La necessità di mettere in sicurezza l’Aurelia è innegabile – dice –, ma non si può rendere prigioniera una comunità". Fusini si riferisce "alla possibile chiusura dell’incrocio a raso che porta al centro abitato di Cupi". Martedì è previsto un incontro con Anas.