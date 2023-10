Vanelli: "Presto raggiunto il target"

Quasi 57mila tonnellate di rifiuti raccolti tra "Differenziata" (28.456) e "Rur", ovvero rifiuto urbano residuo (quello non riutilizzabile) per 19,125 tonnellate. Che portano il comune capoluogo a quasi il 60%. Ancora dieci punti lontani da quello che chiede l’Europa nell’Agenda 30. "Il dato riferito è quello del 2022 – inizia l’assessora all’ambiente Erika Vanelli –. Questo anno sono stati fatti dei passi avanti da gigante e credo che alla fine del 2024 supereremo addirittura la soglia del 70% come chiede l’Europa. In questo mese infatti abbiamo toccato il 66,4%". Vanelli aggiunge: "In questi giorni abbiamo attivato le postazioni nelle frazioni di Rispescia e Alberese ed entro l’anno contiamo di attivare anche quelle che mancano nelle frazioni balneari". Poi lancia l’appello, utile a capire che la raccolta differenziata non può essere messa in discussione. "Ormai la strada è tracciata – chiude Erika Vanelli –. Il percorso avviato da tutti i paesi dell’Ato e questo e non si torna indietro. Chiedo aiuto e comprensione da parte di tutti i cittadini che devono capire che questo è il futuro e con un minimo di comprensione le cose non possono che andare meglio per il nostro territorio e per migliorare l’ambiente in generale".