Vandali di nuovo in azione al Bagno Capri

Hanno agito nella notte, aiutati dal buio. I gestori dello stabilimento balneare Capri, a Marina di Grosseto, quando si sono recati al bagnetto per lavoro hanno avuto una nuova brutta sorpresa. Lettini squarciati e buttati ovunque, ombrelloni rovesciati e una aria di devastazione generale. Una situazione questa che ha lasciato i gestori di sasso, senza parole. Il bagno è stato preso di mira dai vandali e non è la prima volta. Martedì 2 luglio i titolari dello stabilimentoi hanno vissuto una situazione simile, con alcune sdraio gettate in mare. Un danno economico che comunque va ad incidere anche sul morale dei gestori. La domanda "Perché tutto questo?", se la sono posta i gestori dello stabilimento e anche i clienti. Adesso i proprietari stanno pensando di assumere persone per la vigilanza notturna.