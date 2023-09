"Valpiana, troppe buche. Servono solo rattoppi"

"Non si muovono critiche ai lavori di manutenzione straordinaria ma ci sono delle situazioni dove sarebbe sufficiente, come nel caso di via del Pratone a Valpiana, effettuare semplici rattoppi per eliminare quelle buche che si sono aperte dopo anni di incuria, proprio come si è verificato per via delle Fonderie". Inizia così il Pci sulla situazione delle strade a Valpiana. "Alcuni cittadini hanno messo in evidenza diverse situazioni. Evidentemente il sindaco Giuntini non ha capito questo e invece di rispondere su situazioni concrete preferisce attaccarci e basta. Le foto scattate mostrano invece che le buche ci sono e queste, lo ribadiamo, potrebbero almeno essere tamponate approfittando della disponibilità di materiale in loco visto le prossime bitumature in programma. Ne servirebbe poco ma con quel poco si tamponerebbero disagi reali – chiude il Pci – e chissà farebbero recuperare qualche consenso in più in vista delle prossime amministrative"