Uso dei cellulari a Grosseto: "Controlli molto severi"

Il numero degli incidenti, purtroppo anche gravi, è in aumento in tutta Italia. Stiamo tornando a livelli pre-pandemia. Anche la Maremma non è immune da questo trend anche se, nonostante le infrastrutture colabrodo, la situazione non è delle peggiori. Anche per il giro di vite che le forze di Polizia stanno mettendo in atto per evitare qualsia distrazione al volante. "E’ chiaro che stiamo aspettando le modifiche al codice della strada con ansia – inizia Alessio Pasquini, comandante della Polizia municipale di Grosseto – Sappiamo per il momento che vanno nella direzione di un’inasprimento delle sanzioni per determinati reati. Come ad esempio l’uso del cellulare alla guida". Pasquini punta molto sulla sicurezza stradale e soprattutto sulle distrazioni che possono pregiudicare l’attenzione alla guida. "Si tratta di un inasprimento delle penne, ma si tratta comunque una norma che ancora deve essere approvata. Sulla guida con il cellulare comunque, la Polizia municipale di Grosseto, già da quest’anno ha introdotto uno specifico obiettivo di contrasto a questo tipo di guida. La distrazione è infatti una delle cause maggiori dell’incidentalità. Nel 2023 abbiamo dunque quintuplicato gli accertamenti per le violazioni sull’uso dell’apparecchio telefonico. I comportamenti – chiude Pasquini – sono importanti e li stiamo valutando e censurando. La nostra attenzione su questo campo rimarrà dunque al massimo livello".