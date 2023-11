Usi civici, si vota per il rinnovo

Domenica con orario dalle 8 alle 20 si terranno le elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione dei beni di uso civico (Asbuc) di Roccastrada, Montemassi, Sticciano e Torniella. Sono interessati al voto i residenti in queste frazioni. Una giornata dove i cittadini sono chiamati a votare per rinnovare alcune importanti cariche. I seggi sono presenti in tutti i paesi. A Roccastrada si potrà votare al Palazzo Comunale di Corso Roma, a Montemassi nel Centro civico di piazza della Madonna, a Sticciano nel Centro civico di via Vecchia e a Torniella nella ex scuola elementare di via Senese. Per poter votare, è necessario esibire un documento di identità in corso di validità.