"US Orbetello Multata per Intemperanze dei Propri Tifosi"

Lattine e bottiglie vuote lanciate in campo. Festeggiamenti che costeranno cari all’Unione Sportiva Orbetello. Ancora intemperanze da parte dei tifosi dell’Us Orbetello. La società lagunare, che milita nel campionato di Seconda categoria, paga ancora gli atteggiamenti, poco ortodossi, per usare un eufemismo, dei propri tifosi.

La società infatti è stata multata a pagare un’ammenda di 600 euro dopo la sfida di domenica scorsa vinta 5-2 contro il Roccastrada allo stadio "Ottorino Vezzosi" di Orbetello. Il comunicato ufficiale della Figc regionale sanziona i lagunari con 600 euro di ammenda "Per accensione fumogeni all’inizio, durante e al termine della gara. Per lancio di lattine e bottigliette d’acqua vuote in campo unitamente ad un fumogeno in segno di festeggiamento che ha provocato il fermo del gioco".

I tifosi orbetellani, da sempre molto calorosi, non sono nuovi a questi atteggiamenti, visto come già negli scorsi anni si erano registrati episodi di lanci di lattine e bottiglie in campo. Adesso la società dovrà pagare l’ammenda, sperando che in futuro i propri tifosi siano un po’ meno "focosi".