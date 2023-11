Urban Trail, "Staffetta" e "Camminata". Giornata solidale con l’associazione Skeep

Tornano oggi la Urban Trail, la Staffetta del Cuore e la Camminata dell’Amicizia, tre impegni dell’associazione Skeep. L’appuntamento è alle 10 nel piazzale dell’Aurelia Anrica. Si tratta di una manifestazione dove all’aspetto agonistico si aggiunge il rilevante valore della solidarietà: l’associazione Skeep, infatti, utilizzerà i fondi ricavati per le iniziative e i corsi che da anni intraprende in favore dei ragazzi diversamente abili della zona, i suoi "Atleti Speciali". Questa è la decima edizione della "Staffetta del Cuore", una competizione di 4 frazioni da un chilometro e 700 metri, a cui, prenderanno parte anche alcuni dei tesserati di Skeep in una simbiosi che in passato è stato accolto ben volentieri dai podisti più accreditati. Alla Staffetta del Cuore la società gialloazzurra ha aggiunto, nel tempo, la "Urban Trail", una corsa agonistica di 6 chilometri e mezzo, che rientra nel circuito "Corri nella Maremma" Per coloro ai quali le corse sembrano un po’ troppo impegnative, ecco la Camminata dell’Amicizia, una rilassante passeggiata fra gli sterrati ed i marciapiedi nelle adiacenze dello stesso centro commerciale, da condividere con chi ha scelto questa terza opzione per offrire il proprio contributo alla causa di Skeep. Ad attendere i protagonisti all’arrivo, poi, un ricco buffet per tutti e premi: per i primi cinque uomini, le prime tre donne al traguardo e anche per i primi tre classificati delle tredici categorie (8 maschili e 5 femminili). Divertimento garantito, inoltre, da una postazione karaoke condotto dai volontari e dagli Atleti Speciali, ma a disposizione di tutti, pubblico compreso. Ci si può iscrivere anche questa mattina, dalle 8.30 alle 10 alla postazione di partenza.