Uomo scompare. Viene ritrovato dopo un giorno

Era sparito da Grosseto da circa 24 ore, tanto che la famiglia aveva presentato la denuncia di scomparsa alle Forze dell’ordine. Ma nella serata di ieri è stato ritrovato dai Carabinieri ad Albinia, a sud della provincia, dove è arrivato in treno. L’allarme sulla scomparsa di un uomo, lanciato dalla Prefettura prima che venisse trovato nei pressi della stazione del paese nel Comune di Orbetello, è dunque rientrato "Al momento della scomparsa – si legge nella nota inviata ieri pomeriggio dalla Prefettura – vestiva giaccone nero, pantaloni scuri e un cappello di lana nero. In caso di riconoscimento contattare immediatamente il numero 112". Nella foto diramate l’uomo ha la barba e i capelli lunghi. Fortunatamente l’uomo, un 46enne originario dell’entroterra maremmano, è stato dunque ritrovato in tempi rapidi. Era uscito dalla sua abitazione nella giornata di martedì, per una visita all’ospedale Misericordia di Grosseto, luogo in cui però non è mai stato visto arrivare. In serata non è poi rientrato a casa, così la famiglia ha deciso di sporgere denuncia di scomparsa. Le ricerche sono però terminate nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, quando l’uomo è stato trovato ad Albinia dai Carabinieri e poi condotto dal 118 in ospedale per accertamenti. Da martedì l’uomo non era più neanche raggiungibile al telefono, probabilmente dopo averlo spento oppure gli si era scaricata la batteria del cellulare, con l’ultimo rilievo effettuato che lo localizzava in città. Da lì in poi più nulla. Da lì la decisione della madre, di denunciarne la scomparsa. Fortunatamente tutto si è risolto in poche ore di ricerche.