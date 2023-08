"Uomo ferito a Grosseto dopo violento impatto su pianta in via Mascagni"

Quattro incidenti stradali in Maremma. Il primo è accaduto in via Mascagni a Grosseto dove un automobilista, solo a bordo del proprio veicolo, ha perso il controllo e ha impattato violentemente contro una pianta di pino. All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Grosseto, l’occupante era già all’esterno del mezzo in cura dai sanitari che erano arrivati e che hanno provveduto al suo trasporto al Misericordia. Un altro incidente c’è stato sulla variante a Grosseto Est in corsia sud e ha visto coinvolto un furgone con a bordo due uomini. Anche in questo caso, i due occupanti erano all’esterno del mezzo incidentato e già presi in consegna dal personale sanitario. Rilievi della Stradale. Un motociclista di 58 anni, invece, è caduto sulla Sp1 a Talamone ed è stato trasportato in codice 2 a Grosseto. Sul posto l’ambulanza della Misericordia di Albinia e i vigili urbani. Caduta in moto anche a Scansano. Ferito un ventisettenne in modo lieve.