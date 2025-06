Unione dei Comuni: "Vera la notizia del suo trasferimento?"

Ormai da giorni stanno circolando voci sul possibile trasferimento della sede dell’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora in località ’Il Piano’, fuori il centro abitato di Pitigliano, nei locali di Banca Tema. Una notizia non ancora ufficializzata ma che molto sta facendo discutere, soprattutto i cittadini che temono un ulteriore ’svuotamento’ del centro urbano. I consiglieri di opposizione che siedono al tavolo dell’Unione – ovvero Hanna Lesch (Manciano), Mario Testa (Pitigliano) e Giorgio Giulietti (Sorano) – hanno inviato un’interrogazione al presidente dell’Unione dei Comuni per chiedere spiegazioni. La presidenza in questo momento è in capo al sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili (nella foto). In particolare i tre consiglieri interrogano il presidente chiedendo "se esiste un atto formale o istruttorio che determina il trasferimento della sede, quali siano i motivi reali che possano determinare eventualmente il trasferimento, quali sarebbero i costi reali, complessivi e futuri a seguito di questo spostamento e perché non sia stato ritenuto adeguato l’attuale edificio, peraltro recentemente ristrutturato". Sul tema tornano anche i consiglieri di minoranza della lista ’Insieme per Pitigliano’.

"Sempre più insistenti e preoccupanti si fanno le voci relative ad un possibile trasferimento della sede dell’Unione dei Comuni. La notizia, fin da quando si è diffusa – dicono – ha creato sconcerto e stupore fra i cittadini. Ci chiediamo che senso abbia lasciare un edificio di proprietà dell’Unione dei Comuni con spese di gestione ridotte per trasferirsi in un edificio lontano dal paese, raggiungibile solo in auto e con spese di gestione sicuramente più alte. Si parla di cifre molto molto maggiori rispetto alle attuali".

N.C.