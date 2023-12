Unieuro alla ricerca di store manager

Unieuro ricerca store manager per i punti vendita della Toscana.

I candidati ideali hanno maturato esperienze simili in contesti strutturati del settore retail e sono abituati ad operare come consulenti alla vendita. In particolare, l’azienda – si legge nell’annuncio pubblicato sul sito di Unieuro - seleziona manager "con spiccate doti di leadership, orientati al cliente e allo sviluppo delle proprie risorse".

Per quanto riguarda la sede di lavoro, le risorse selezionate saranno assegnate ad un punto vendita in base alle esigenze territoriali sia dell’azienda che del candidato. Per candidarsi il link è: unieurospa.com/it/lavora-con-noi. Alla stessa pagina è possibile consultare le altre posizioni aperte nei vari negozi della regione. Pe l’area di Grosseto, per esempio, Unieuro ricerca personale appartenente alle categorie protette da inserire nel ruolo di addetti alla vendita.