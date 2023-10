Un’Eurochocolate geniale. Il momento della creatività

Il regno del cioccolato e della creatività più golosa e spettacolare riapre le sue porte: da oggi a domenica 22 ottobre torna Eurochocolate, che per il terzo anno consecutivo invade con la sua dolcezza il Centro fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra dove fa sua la formula di Einstein E=mc² e la reinterpreta giocosamente in Eurochocolate=molto cioccolato.

Nell’acropoli perugina, dove la kermesse è nata 29 anni fa, resta una presenza simbolica con alcuni stand e il programma si concentra nei tre immensi padiglioni dell’Umbriafiere, trasformati in altrettante aree tematiche, colorate e scenografiche, tra didattica, intrattenimento, degustazioni guidate, giochi, laboratori, animazione e un grande emporio. La prima sezione è quella della “Chocolate Experience“ dove un nuovo format permette di seguire dal vivo, passo a passo, il processo di produzione del cioccolato, dalla fava di cacao alla tavoletta. E’ qui che tornano le “Sculture di cioccolata“ e si moltiplicano i live show, i laboratori, le degustazioni guidate e gli attesissimi Cooking Show, con protagonisti celebri chef, pasticceri, cioccolatieri ed esperti. I primi super ospiti sono Frau ed Ernst Knam, attesi domani alle 12 e alle 14. C’è poi l’area del “Chocolate Show“, il padiglione destinato alla proposta di prodotti in vendita, per un totale di 153 aziende e 5mila referenze. In primo piano una dolcissima e imponente Italia del Cioccolato lunga più di 13 metri, dedicata alle principali eccellenze del cioccolato Made in Italy.

E infine la sezione del “Funny Chocolate“ consacrata al divertimento e alle suggestioni offerte dal cioccolato con lo spazio Albert Einstein, scandito da show, esperimenti, laboratori e giochi basati su enigmi a tema, sul format dell’escape room. Insieme a laboratori creativi e giochi d’ogni genere, ovviamente sempre al sapore di cioccolato. Informazioni e prevendite dei biglietti sul sito www.eurochocolate.com.

Sofia Coletti