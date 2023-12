Un’anziana cade prima di entrare in Cattedrale. E’ inciampata in uno scalino: solo tanto spavento

Forse era andata in chiesa per rendere omaggio alla statua della Madonna di Lourdes che è arrivata a Grosseto martedì sera, oppure semplicemente per pregare. E’ stato fortunatamente solo un incidente quello che ha visto protagonista un’anziana signora, che ieri mattina è caduta sul sagrato della Cattedrale di Grosseto. La donna, secondo la ricostruzione di alcuni passanti, è inciampata nell’ultimo scalino prima di entrare in Duomo. Ha iniziato a chiedere aiuto e sul posto sono immediatamente arrivati gli uomini del soccorso con un’ambulanza della Misericordia di Grosseto che ha soccorso la donna. Per lei solo qualche livido per la brutta caduta. L’anziana comunque è stata trasportata all’ospedale Misericordia per tutti gli accertamenti del caso.