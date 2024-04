Una villetta svaligiata in via Cipro

Ha spaccato il vetro della finestra e una volta dentro, visto che la casa era vuota, ha avuto tutto il tempo di portare via quello che voleva. Furto con spaccata in una villetta a schiera che si trova in via Cipro a Grosseto, nell’ultimo fine settimana. La donna che abita in quella casa era uscita la mattina e ha trovato la brutta sorpresa al suo ritorno. Sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato a fare i sopralluoghi e a sentire i vicini: uno di loro, infatti, infatti ha confermato che qualche ora prima aveva visto una donna, completamente vestita di nero, con un cappellino in testa e uno zaino. Il ladro si era impossessato di oro e gioielli che si trovavano nella camera da letto, oggetti di famiglia e ricordi. La donna ha sporto denuncia.