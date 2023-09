Una via per don Sebastiano a Massa Marittima: Giuntini "Scelta da condividere"

"Esprimo il mio consenso rispetto alla vostra proposta di intitolazione di una via cittadina a don Sebastiano Leone, per il grande esempio di generosità e il prezioso contributo umano che ha saputo dare alla nostra comunità nel suo percorso sacerdotale e di vita". Inizia così la risposta del sindaco, Marcello Giuntini, alla richiesta presentata per l’intitolazione di una via in ricordo di don Sebastiano presentata da tre cittadini massetani. "La decisione - prosegue Giuntini - in merito spetterà agli organi collegiali, tuttavia al momento non ci sono vie da intitolare, salvo quella, attualmente privata, che collega via XXV Aprile a via Gramsci, che l’Amministrazione ha già preso impegno di dedicare a don Luigi Rossi. Vi ringrazio - chiude il sindaco riferendosi a Fedeli, Gasperi e Tosi - per questa richiesta che condivido pienamente e troverà la giusta attenzione qualora si verifichino le condizioni logistiche per poterla prendere in considerazione".