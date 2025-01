Una tradizione che si ripete. Gli intrepidi del primo tuffo in mare

Ieri mattina a Follonica si è rinnovata la tradizione, organizzata dal locale comitato della Cri, di accogliere il nuovo anno con un tuffo in mare. Oltre cento i partecipanti: l’80% follonichesi e il resto provenienti da Gavorrano, Scarlino, Piombino ma anche da Firenze, Arezzo, Milano e Torino. La più anziana tuffatrice Giovanna Pellegrino, 77 anni. Il via al tuffo è stato dato dal sindaco Buoncristiani.

Dopo una notte di musica e divertimento, anche a Castiglione i più temerari ieri si sono ritrovati in spiaggia per il tradizionale bagno di Capodanno. Un appuntamento che a Castiglione della Pescaia si ripete ormai da 12 anni. Erano un centinaio i tuffatori che si sono dati appuntamento in piazza Maristella per il bagno più folle dell’anno, tanti castiglionesi, qualcuno proveniente dai paesi vicini e anche moltissimi stranieri che hanno sfidato il freddo per regalarsi l’emozione di un bagno fuori stagione. A dare il via alla corsa l’assessore Sandra Mucciarini.

"Castiglione della Pescaia – dichiara la sindaca Elena Nappi – si conferma una destinazione da scegliere in ogni momento dell’anno, anche in quelli meno dediti al turismo classico di una stazione balneare. In questi giorni molte sono le persone che stanno trascorrendo le loro vacanze di Natale nel nostro paese. E ieri, nonostante il cielo grigio, una temperatura non rigida, ha accompagnato un centinaio di temerari a tuffarsi nelle nostre limpide acque, persone provenienti soprattutto da Germania, Francia, Slovenia e Svezia, oltre che gli irriducibili castiglionesi e turisti italiani. Un appuntamento che ormai è diventato irrinunciabile per iniziare l’anno col piede giusto".