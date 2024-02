Una serata in giallo. Cena con delitto nel locale "Essenza"

A Grosseto domani la cena nel ritorante "Essenza", in piazza Esperanto, si tinge di giallo. Durante la cena (inizio alle 20), infatti, l’investigatore Sherlock Holmes incontra casualmente la collega Miss Marple: attraverso una serie di divertenti fraintendimenti e giochi letterari e teatrali, arriveranno a parlare di un vecchio caso di omicidio. Paola Alberti e Franco De Rossi ricostruiranno alcune ipotesi su questo "cold case", coinvolgendo in modo simpatico i commensali per scoprire il colpevole.

Per informazioni 0564 646014 o 324 8815989.