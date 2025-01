Una serata con i quiz. Stasera ’Il Cervellone’

CAPALBIOUna serata a base di quiz per tutti i gusti. Torna al Rockstar, il locale in località Poggetti nel Comune di Capalbio (strada Casal Nuovo 2) il format "Il Cervellone", famoso quiz game a squadre in cui conterà avere i nervi saldi e la risposta pronta. Questa sera dalle 21 approda dunque a Capalbio il quiz game più famoso d’Italia, un gioco che ha conquistato il pubblico di tutta la penisola. Si potranno sfidare i propri amici con domande, giochi interattivi e tanto divertimento, per uno show per tutti. Per l’occasione il Rockstar propone il giro pizza al costo di 15 euro (bevande escluse), per godersi una deliziosa cena e mettere alla prova le proprie conoscenze in un’atmosfera di puro intrattenimento. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 346.0857924. Per l’intenso mese di gennaio il calendario del Rockstar è dunque in continua evoluzione: oltre alle serate musicali del venerdì e del sabato, il giovedì è la serata dedicata alla rassegna dei giochi da tavolo. E la domenica la novità del quiz game.