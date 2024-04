Una sera con le "Parole di Faber": "I Notturni" regalano emozioni

"Parole di Faber" è il concerto interamente dedicato a Fabrizio De André che stasera arriverà sul palco del teatro Moderno. Sul palco salirà la band "I Notturni", gruppo che si esibisce in questo spettacolo dal 2022. I musicisti, tutti diplomati al conservatorio, hanno svolto un accurato lavoro di studio e ricerca per portare sul palco arrangiamenti fedelissimi dei più importanti spettacoli dal vivo di De André, inclusi i grandi live con la Pfm. Grazie a questi arrangiamenti e alla voce di Andrea Filippi, incredibilmente vicina a quella del grande cantautore italiano, lo spettacolo riesce a far rivivere al pubblico l’emozione di un concerto di Fabrizio De André. "I Notturni" sarebbe stato il titolo dell’ultimo lavoro del cantautore rimasto incompiuto e mai pubblicato a causa della sua prematura scomparsa.