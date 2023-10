Una notte "paurosa". Tra stand per bambini e musica fino a tardi

La nota località balneare si prepara alla notte più paurosa dell’anno, la notte di Halloween, con tanti eventi ed appuntamenti per grandi e piccini, nel capoluogo e nelle sue frazioni. Si chiama "La notte nera-Halloween una Festa da paura". Stand aperti in piazza Orto del Lilli, alle 15 dove avrà inizio la festa dedicata in primo luogo ai bambini, con il Truccabimbi, la baby dance, i trampolieri e le bolle di sapone giganti. Ci saranno anche momenti di sport con l’Atletica Castiglionese che coinvolgerà tutti con una lezione in diretta, e poi tanta musica fino a notte fonda, e alle 21 una caccia al tesoro per gli adulti e dolcetti per tutti. Tante iniziative per la notte di Halloween anche nelle frazioni. L’Associazione Amici di Vetulonia organizza "Vetulonia da paura". Dal pomeriggio laboratori mostruosi per bambini, dolcetto o scherzetto per le vie del paese, e la sera festa mascherata presso la Casa del Popolo con premiazione per gli adulti della maschera migliore e di quella peggiore.