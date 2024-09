Una montagna di eventi. Autunno sinonimo di sagre. Prodotti tipici in vetrina

L’autunno ha fatto il suo ingresso e sull’Amiata salgono in cattedra funghi, castagne e olio. I paesi si preparano a vivere oltre due mesi di eventi dedicati alla stagione regina indiscussa di questa montagna.

Ad inaugurare il calendario è la Sagra della Bruschetta di Montegiovi (comune di Castel del Piano) in programma da oggi a domenica. Tre giorni che trascorreranno tra ottimo cibo, canti popolari ed eventi che richiamano la storia e la tradizione di questo paese. Sempre da oggi a domenica a Santa Fiora è in programma la Festa nazionale del Plein Air. Il cartellone degli eventi proseguirà con la "Festa di Ottobre" a Vallerona (comune di Roccalbegna), in programma dal 4 al 6 ottobre. Buon vino, piatti tipici e ottima birra: saranno questi gli ingredienti principali. Si fa festa anche ad Arcidosso, Bagnolo, Cana e Santa Fiora. Doppio appuntamento a Bagnolo dove ad ottobre (il 12-13 e il 19-20) torna la storica "Sagra del Fungo Amiatino". A Santa Fiora è in programma la "Festa del Marrone Santafiorese". Tre weekend dedicati ancora una volta alla pregiatissima castagna del Monte Amiata. Sono in programma degustazioni di piatti a base di marroni e visite guidate nei boschi che abbracciano il borgo. L’evento si svolgerà 12-13, 19-20, 26-27 ottobre. Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 ottobre ad Arcidosso torna una nuova edizione della "Castagna in Festa". Una festa fatta dalla popolazione: sono tante infatti le associazioni che allestiscono stand con prodotti a base di castagne e altri piatti tipici del territorio. Aperte anche le cantine nel centro storico. Sempre dal 18 al 20 ottobre è festa anche nella frazione di Cana (comune di Roccalbegna) dove si celebra la "Biondina": così è chiamata la caldarrosta, alludendo al colore che assume dopo essere stata cotta nei tipici bracieri. Inoltre saranno aperte le cantine del paese dove si potranno degustare i vini locali.

Sul versante grossetano dell’Amiata a chiudere il cartellone è la Festautunno di Castell’Azzara, 1 e 2 novembre, la Focarazza di Santa Caterina (Roccalbegna) il il 24 novembre e Olearie Reload" Festa dell’Olio dal 29 novembre al 1 dicembre a Seggiano.

Nicola Ciuffoletti