Una lista al femminile "Magliano 2028" Svelati i nomi dei candidati

La lista Magliano 2028 guidata dal candidato Gabriele Fusini svela i nomi dei candidati consiglieri. Rappresentanti delle frazioni, liberi professionisti, dipendenti pubblici e insegnanti, questi alcuni dei profili dei candidati, c’è poi orgoglio da parte del candidato sindaco di Magliano in Toscana nel sottolineare che tra i 12 candidati ben 8 sono donne. "Siamo riusciti a dare vita a un gruppo affiatato e qualificato di persone – spiega il candidato Gabriele Fusini – con diverse esperienze, professionalità e provenienze, che sono pronte a dare il loro contributo per riuscire ad amministrare il nostro comune". Fusini sottolinea che alle elezioni di maggio Magliano 2028 presenta un gruppo coeso. "Abbiamo cercato di rappresentare le maggiori istanze del nostro territorio - prosegue - la tutela ambientale, ad esempio, che si concretizza con un rifiuto netto delle geotermia e con un’attenzione alle energie rinnovabili; l’attenzione al sociale, politiche di sviluppo turistico del territorio e di tutela del patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e delle produzioni di eccellenza locali e politiche di supporto delle nostre imprese e di sostegno". Ecco chi sono le donne e gli uomini che compongono la civica a sostegno di Fusini. Martina Angiolini, casalinga e di Montiano, attiva nell’associazionismo locale e sportivo; Cinzia Baciarelli, commerciante, residente a Magliano in Toscana; Dario Bandinelli, residente a Cupi, è stato consulente informatico al Ministero dei Trasporti e al Ced di Monte dei Paschi; Pamela Calussi, psicologa psicoterapeuta, con un dottorato di ricerca sul bullismo e le devianze giovanili, residente a Magliano in Toscana; Tamara Fattorini, laureata in Scienze economiche e bancarie, dipendente di una società pubblica; Riccardo Fusini, residente al Collecchio, imprenditore agricolo, produttore di uva Morellino e membro della direzione della Cia di Grosseto; Claudio Gobbi, residente a Magliano in Toscana, titolare di un’azienda agricola; Anna Lampredi, residente a Magliano in Toscana, posizione organizzativa della Asl Toscana sud est nell’area Colline Albegna; Chiara Pagliai, residente a Pereta e titolare del ristorante "Da Gaetano"; Gianfranco Pastorelli, residente a Montiano ed ex assessore alla Cultura, alla Caccia, allo Sport e ai Lavori pubblici del comune di Magliano; Alessia Rossi insegnante, dottoressa in Scienze storiche e residente a Montiano; Chiara Tofanelli, avvocato amministrativo e civilista, residente a Magliano in Toscana.