Una guida turistica dei Comuni di Grosseto e Castiglione

I Comuni di Grosseto e Castiglione realizzano una guida turistica del territorio maremmano per il 2024. La guida sarà presentata in streaming online su Repubblica tv, pubblicizzata sui canali social dei municipi. "Il nostro Comune – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale – è felice di poter dare il proprio supporto per la valorizzazione del territorio tramite la creazione di un prodotto editoriale dedicato alla Maremma. Speriamo con questa guida di offrire ai turisti numerose informazioni utili". "La realizzazione di questa guida - affermano il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi e l’assessore al turismo Susanna Lorenzini - dimostra l’importanza di valorizzare e promuovere un territorio unico come la Maremma Toscana, esaltandone le peculiarità paesaggistiche, culturali, storiche ed archeologiche che caratterizzano i due comuni costieri più frequentati e conosciuti della nostra regione. Riuscire a far conoscere ed apprezzare la qualità dei prodotti turistici offerti da Grosseto e Castiglione della Pescaia significa aumentare la nostra forza di attrazione".