Una giornata speciale: "Nautico, una risorsa"

Incontro importante per il futuro dell’Istituto Nautico e del territorio.

Una giornata particolare per l’Istituto "Del Rosso - Da Verrazzano", sede del Nautico, che ha ospitato l’incontro tra istituzioni locali e regionali per discutere progetti di sviluppo scolastico e territoriale. L’evento è iniziato con una visita al simulatore di navigazione dell’istituto, il più grande d’Italia. Gli ospiti – l’assessore regionale Leonardo Marras, il presidente della Provincia Francesco Limatola, l’assessore del Comune di Monte Argentario Pucino e la dirigente scolastica dell’istituto, Luisa Filippini – hanno assistito a una dimostrazione pratica condotta dagli allievi della scuola. Un momento che ha messo in luce l’elevata professionalità e preparazione degli studenti, confermando l’eccellenza della formazione tecnica offerta dall’istituto.

Ma la visita non si è limitata a una semplice dimostrazione: è stata l’occasione per un tavolo di lavoro durante il quale le autorità hanno discusso su alcuni problemi da risolvere e su progetti chiave per il futuro dell’istituto e dell’intero territorio. Al centro del dibattito il potenziamento delle strutture scolastiche, l’implementazione di nuove tecnologie e la creazione di sinergie tra scuola, mondo del lavoro e istituzioni locali.

L’assessore Marras ha sottolineato l’importanza di investire nella formazione nautica, un settore strategico per l’economia del territorio. Anche il presidente della Provincia Limatola ha ribadito il supporto delle istituzioni per garantire agli studenti le migliori opportunità formative e professionali. L’assessore Pucino ha evidenziato il ruolo fondamentale della scuola nel tessuto economico e sociale di Monte Argentario, mentre la dirigente Filippini ha espresso soddisfazione per l’attenzione ricevuta dalle Istituzioni e per le prospettive future. L’incontro si è concluso con un impegno comune: lavorare concretamente per lo sviluppo dell’Istituto Nautico, affinché continui a essere un punto di riferimento per la formazione marittima in Italia e un motore di crescita per l’intero territorio. Una giornata di grande valore, che segna un passo avanti decisivo verso un futuro ancora più promettente per la scuola e i suoi studenti.

Andrea Capitani