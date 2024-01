"Una Fiaccolata strepitosa, la migliore che ho nei miei ricordi"

Visita del presidente della Regione Eugenio Giani a Santa Fiora, dove il 30 dicembre di ogni anno si svolge la storica Fiaccolata, evento clou delle festività natalizie del borgo amiatino.

"Santa Fiora – ha sottolineato il governatore – rappresenta la sintesi perfetta della toscanità, ovvero da una parte tradizioni profondamente radicate, come la suggestiva Fiaccolta del 30 dicembre, le cui origini risalgono al medioevo, e dall’altra lo sguardo rivolto al futuro e alle innovazioni tecnologiche. Mi riferisco ovviamente sia al progetto ‘Santa Fiora smart village’, che ha trasformato un ex albergo in una cittadella del lavoro che offre servizi tecnologici all’avanguardia, sia alla grande risorsa della geotermia, un’energia rinnovabile in grado di produrre elettricità e calore e, più in generale, di migliorare la vivibilità del territorio per la cittadinanza".

L’ultima edizione della Fiaccolata è stata un successo, lo conferma il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi.

"È stata una Fiaccolata strepitosa, a mia memoria quella più grande e con maggior numero di persone. È stupendo – ha detto il primo cittadino – che ogni anno ci sia questa perfetta sintonia e collaborazione fra generazioni diverse e che, invece di ridursi, gli stand aumentino per numero e qualità dell’offerta. Voglio fare i più sentiti complimenti a tutte le associazioni, ai loro presidenti, ai volontari, ai ragazzi e ragazze che hanno allestito le frasche. Grazie a tutta l’organizzazione, ai dipendenti comunali, alla Proloco, alle Forze dell’ordine, ai volontari della Misericordia di Santa Fiora e della Vab Amiata, a Antonella voce narrante dell’accensione, ai minatori che come sempre hanno dato il via alla cerimonia, ai bambini ed ai genitori che hanno portato le fiaccole. È stato bellissimo. Grazie".