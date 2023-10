Una discarica abusiva. Rifiuti abbandonati lungo una strada comunale

C’è una strada interna, di comptenza comunale, che sembra "incastrata" fra la vecchia e nuova Aurelia, che da un po’ di tempo ospita, suo malgrado e offrendo uno spettacolo poco edificante, una discarica abusiva. Si tratta di un tracciato stradale di pochi chilometri, che parte dalla zona della centrale elettrica dalle parti della Menga per collegarsi alla rotonda di Potassa. Strada poco transitata, in passato le aree agricole dei dintorni si servivano spesso di questa modesta arteria, ma forse proprio per questi motivi è diventata oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti.

Da capire se questi rifiuti abbandonati, lasciati dai soliti indisciplinati, insistano su proprietà comunale o privata resta il fatto che, sia chi viaggia sulla Quattro corsie oppure passa da quelle parti, ha sotto gli occhi un pessimo spettacolo.

Solite lamentele, solite preoccupate osservazioni ma purtroppo non resta che il degrado. Una incuria che fa coppia con un’altra discarica, zona Morticino, ma là sembra si tratti di zona privata, dove qualcuno, evidentemente di notte, ha scaricato una grande quantità di lastre di copertura in materiale plastico e metallico probabilmente avanzi di un intervento edilizio avvenuto nei paraggi.

Roberto Pieralli