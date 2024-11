Una conferenza e una festa per la sede ristrutturata della Cgil

Due giorni dopo l’anniversario dei 40 anni della Cgil di Follonica, è la Camera del lavoro di Massa Marittima a festeggiare. Cgil e Spi Cgil Grosseto, infatti, hanno organizzato per sabato 9 una coppia di eventi nella città del balestro: una presentazione di un vero e proprio appuntamento con la storia sotto forma di libro, e una festa per la ristrutturazione della sede Cgil di Massa Marittima.

Il libro "Le Camere del lavoro di Massa Marittima e Follonica", di Silvano Polvani, sarà presentato alle 9.30 nella Sala congressi al Palazzo dell’Abbondanza in via Carlo Goldoni.

La festa per la ristrutturazione della sede Cgil seguirà la presentazione e prenderà il via alle 11.30 alla sede della Camera del Lavoro. Lo spettacolo offerto dagli sbandieratori e musici massetani sarà seguito da un aperitivo. La presentazione del libro porterà anche testimonianze di chi ha vissuto la storia della Camera del lavoro massetana e di chi ha contribuito al suo nuovo aspetto. L’evento, coordinato da Gianfranco Biondi, ospita il saluto della sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi, e la relazione dell’autore del volume: Silvano Polvani, giornalista e scrittore. Sarà la volta poi della testimonianza di Roberto Stefanelli, ex segretario Cgil, e di Andrea Pistolesi, architetto progettista della ristrutturazione della sede Cgil di Massa. Monica Pagni, segretaria generale Cgil Grosseto, con il suo intervento concluderà l’evento.