Una comunità nel dolore. Muore bimbo di 6 anni per una malattia improvvisa

Pitigliano (Grosseto), 5 marzo 2024 – Una comunità intera travolta dal dolore per l’improvvisa scomparsa di Giacomo, un bambino di appena 6 anni. E’ da domenica sera tardi che a Pitigliano è incominciata a circolare la voce della morte del piccolo Giacomo, figlio di Francesco Savelli e Annamaria De Marco. La giovane coppia vive a Roma, ma durante la settimana Francesco torna per lavoro a Pitigliano, dove è nato e dove la sua famiglia è molto conosciuta. Savelli è infatti un impiegato della Regione Toscana e lavora all’ufficio agricoltura, che si trova nella sede dell’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora, a Pitigliano. Nella giornata di domenica la tragedia: il piccolo Giacomo infatti è stato ricoverato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Roma in gravi condizioni, sembra per un virus. Le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate e per il bambino non c’è stato più nulla da fare.

La famiglia Savelli è molto conosciuta a Pitigliano, Francesco Savelli ha avuto anche un importante ruolo politico all’interno della comunità. Fino al 2012 è stato segretario comunale del Partito Democratico, poi si è progressivamente allontanato dalla politica attiva proprio per dedicarsi al lavoro e alla famiglia. Francesco in passato era impegnato anche nella Torciata di San Giuseppe, di cui il suo babbo Angelo, insieme all’amico Ernesto Celata è stato uno dei fautori della ripresa di questa tradizione.

I funerali del piccolo Giacomo Savelli si svolgeranno oggi alle 11.30 a Roma nella chiesa parrocchiale di San Policarpo. Dopo la funzione religiosa nella Capitale, il feretro del piccolo sarà trasferito a Pitigliano, dove alle 15 ci sarà un momento di preghiera, prima della tumulazione nel locale cimitero. Tutta la comunità di Pitigliano, come peraltro scritto anche sui manifesti funebri apparsi in paese, si è stretta intorno alle famiglie Savelli e De Marco per questo loro immenso dolore.