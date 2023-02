Un San Valentino speciale nella magia di Terme di Saturnia

Un’esperienza da vivere alle terme di Saturnia Natural Destination potrebbe essere il regalo ideale da fare per San Valentino. La struttura termale è una delle più prestigiose al mondo e propone numerose esperienze per vivere la magia dell’amore. Da oggi fino a domenica 19 è possibile regalare e regalarsi il pacchetto "Love, Spa & More", che comprende un soggiorno di 2 notti con prima colazione, un omaggio di benvenuto in camera, una cena con menù degustazione "Insieme", un trattamento di coppia "Saturnia in Love" oppure un Candle Massage a persona, una sessione di Crioterapia di coppia, una lezione di cucina o una lezione di golf e l’ingresso illimitato alla sorgente termale, alle vasche idromassaggio, ai percorsi vascolari, agli idromassaggi in cascata, al bagno romano con sauna e alle stanze del casale dedicate al relax. Inoltre per tutto il mese di febbraio (escluso da oggi a domenica 19) è possibile scoprire "Saturnia Romance": un soggiorno minimo di 2 notti con prima colazione servita in camera, omaggio di benvenuto con spumante e petite pâtisserie, una cena romantica con menù degustazione gourmet al Ristorante 1919, un massaggio totale di coppia, e ingresso illimitato all’area termale. Il Ristorante 1919 propone "Insieme", un’offerta costituita da due menù ideati dall’Executive Chef Salvatore Quarto. Tante anche le idee regalo: la formula "Notte Termale", il pacchetto "Fuga Romantica" e i "Day Spa". Per un regalo ancora più speciale, alcuni prodotti frutto della ricerca scientifica di Saturnia Beauty and Health come Glow Mask, Pro-Aqua Active Cream, Longevity Skin Set: e Saturnia Bioplancton Elixir.