Un primato importante: "La spiccata sensibilità è un valore aggiunto"

Industria ancora un settore off-limits per le donne, mentre commercio e servizi sono quelli in cui l’imprenditoria femminile spicca in provincia di Grosseto. Ne parliamo con Stella Bevilotti (foto), presidente di Donna Impresa di Confartigianato.

Un commento su questo primato regionale: Grosseto tra le prime dieci in Italia, con una percentuale del 28%

"La vitalità del nostro territorio, storicamente anticiclico, è dimostrata anche in questa occasione: la reazione al periodo di forzata inattività del Covid ha svegliato le imprenditrici dormienti! A parte scherzi, sono felice di questo nostro primato territoriale, che non fa altro che confermare quello che tutte noi pensiamo e in cui crediamo: le donne sono una parte importante del mondo produttivo locale, con la loro diversa sensibilità anche rispetto alla economia circolare e alle istanze ecologiste in genere".

Quali i settori di forza delle imprese al femminile e quali invece dove le donne stentano a ricoprire ruoli di vertice?

"I settori di forza sono quelli che hanno tradizionalmente avuto il maggior impiego anche di maestranze femminili - dal commercio ai servizi. Anche da noi le donne stentano ad avere ruoli apicali nell’industria e in genere nelle attività più strutturate (ad esempio l’edilizia, ancora dominio degli uomini). L’attività artigianale, con piccole produzioni di nicchia vede le donne impegnarsi con maggiore impatto".

Quali sono le criticità che incontrano le donne per arrivare a dirigere un’azienda?

"Può sembrare ovvio, ma scontiamo ancora le ’vecchie’ abitudini: la cura della famiglia, figli o genitori anziani, è una delle più grandi criticità. Se intendiamo ’arrivare a dirigere’ come fare carriera, dobbiamo considerare ancora la stessa criticità come primo fattore di impedimento, al quale si deve aggiungere l’atteggiamento rigido nei confronti delle dipendenti donne".

Quali le iniziative in cantiere?

"Parliamo di formazione ad ampio raggio: da quella finanziaria fino alla sicurezza nei luoghi di lavoro. La nostra struttura accompagna la nascita delle nuove imprese".