Un incontro su "Codice della Crisi e ...dintorni"

Alle Terme Marine si è svolto, con successo, il convegno di studi "Le responsabilità nell’esercizio delle funzioni professionali previste dal Codice della Crisi e ...dintorni" organizzato dall’Odcec (Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) di Grosseto in collaborazione con la Conferenza degli Ordini della Toscana e l’Ordine degli Avvocati di Grosseto. Il congresso è stato realizzato grazie al contributo dei private banker di Grosseto di Iw Private Investments (società della Divisione private banking del Gruppo Intesa Sanpaolo). Il congresso è stato presieduto dal professore Leonardo Quagliotti, presidente della Conferenza Toscana, nonché docente di Diritto di Crisi di Impresa all’università di Firenze. Tra i relatori hanno partecipato, oltre che Commercialisti di punta di diverse province toscane, nomi di spicco come il professor Filippo Bellagamba, docente di diritto penale dell’università di Siena e il consigliere nazionale dei Dottori Commercialisti Dottor Gianluca Ancarani. Per Iw Private Investments sono intervenuti Alessandro Gallo, con un contributo sugli strumenti di tutela del patrimonio del libero professionista e Francesco Cimino, con un intervento sui principali strumenti di finanziamento che il mercato offre ai commercialisti e agli imprenditori, in tutte le fasi del ciclo di vita aziendale. A Grosseto la sede di Iw Private Investments è in Viale Giacomo Matteotti, al civico 32. Nella sede grossetana operano 15 private banker, coordinati dall’Area Manager Angelo Russo e dal Divisional Manager, Roberto Ceccherini. Iw Private Investments è presente in Toscana e in Umbria con 90 private banker.